Polska: Wyjście „na piwo” za 30 tys. zł. Młodzi mężczyźni złamali kwarantannę

Jak potwierdził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie Sławomir Gradek, „policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z powiatu człuchowskiego, którzy złamali warunki kwarantanny”.

Pierwszy (rocznik 1985) tłumaczył dzielnicowemu, że chciał spotkać się kolegami i poszedł na działki napić się piwa, drugi (rocznik 1989) został już drugi raz złapany na złamaniu kwarantanny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządza dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

Odpowiedzialność karna

– Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Skierowaliśmy również odpowiednie powiadomienia do sanepidu – powiedział Gradek.



W bardziej drastycznych przypadkach, jeżeli np. osoba jest zakażona, a mimo to swoim zachowaniem spowoduje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej, podlegać będzie ona przepisom wynikającym z kodeksu karnego.

Dotychczas w woj. pomorskim potwierdzono 22 osoby zarażone koronawirusem.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 766 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce, w w tym o 17 nowych.