„Polska Półka na Wschodzie” – Nowa inicjatywa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Trzy rodzaje publikacji trafiają do bibliotek – książki wydane w języku polskim, książki przetłumaczone na język angielski i języki miejscowe oraz książki poświęcone polskiej kulturze, literaturze i historii. Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki, który dostarczy wsparcia merytorycznego, wskazując odpowiednie książki do zakupu, dostarczając nieodpłatnie niektóre publikacje.

„Polska Półka na Wschodzie” finansowana jest z darowizny przekazanej przez Fundację LOTTO oraz ze środków Fundacji PZU.