Polska ogranicza ruch lotniczy przy wschodniej granicy

Zgodnie z komunikatem, restrykcje wprowadzono „w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego” i zaczęły obowiązywać w środę wieczorem. PAŻP precyzuje, że:

od świtu do zmierzchu loty w strefie są zabronione, z wyjątkiem pilotowanych statków powietrznych wykonujących lot na podstawie planu lotu, z włączonym transponderem i utrzymujących dwukierunkową łączność ze służbami ruchu lotniczego;

od zmierzchu do świtu obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyłączeniem statków powietrznych wojskowych;

dla cywilnych bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów.

PAŻP doprecyzowała w mediach społecznościowych, że ograniczenia nie dotyczą rejsowych lotów pasażerskich, ponieważ te odbywają się powyżej wyznaczonej strefy (około 3 km nad ziemią). Szerokość pasa ograniczeń wynosi 26–46 km na zachód od granicy – w zależności od odcinka.

Władze poinformowały, że nikt nie ucierpiał wskutek 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Premier Donald Tusk przekazał, iż po poderwaniu myśliwców Polski i państw sojuszniczych zestrzelono co najmniej trzy drony; później odnaleziono szesnaście szczątków bezzałogowców.