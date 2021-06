Polska oferuje wsparcie Litwie z powodu wzrostu napływu nielegalnych migrantów

Wobec sytuacji na granicy litewsko-białoruskiej Polska wyraziła solidarność z Litwą i zaoferowała wsparcie osobowe i sprzętowe – mówi wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Zapewnia, że na granicy polsko-białoruskiej sytuacja jest stabilna.

Litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaitė w środę zwróciła się do prokuratury w sprawie przemytu migrantów z Białorusi. W związku z narastającym problemem litewskie służby specjalne wskazują na ryzyko przedostania się do kraju terrorystów i osób zwerbowanych przez białoruski reżim. Litwa chce ten temat omówić na forum w Brukseli.

Do sprawy w rozmowie z PAP odniósł się wiceszef polskiego MSWiA.

„Ze stroną litewską jesteśmy w stałym kontakcie i współpracujemy na co dzień w ramach działań straży granicznych i policji” – zaznaczył.

Grodecki wyjaśnił, że z minister Bilotaite rozmawiali 8 czerwca, podczas Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Luksemburgu.

” Jako strona polska wyraziliśmy solidarność ze swoim sąsiadem, a także zaoferowaliśmy pomoc i wsparcie osobowe oraz sprzętowe. Tę deklarację powtórzyłem w rozmowie z wiceszefem litewskiego MSW Arnoldasem Abramavičiusem” – poinformował.

Jak dodał, podczas tej samej Rady o pomocy doraźnej na Litwie rozmawiał też z dyrektorem Frontexu Fabricem Leggerim.

„Agencja zaoferowała na razie Litwie wsparcie 30 funkcjonariuszy, co jednak w naszej opinii może nie być wystarczające” – powiedział wiceminister.

Pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, zapewnił, że jest stabilna.

„Jako kraj jesteśmy gotowi wesprzeć Litwinów” – zadeklarował Grodecki.

Na Litwę z Białorusi od początku 2021 roku przedostało się ok. 400 migrantów, głównie Irakijczyków. To pięciokrotnie więcej niż w całym 2020 roku. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni nielegalnie granicę przekroczyło ponad 200 osób. Władze litewskie nie wykluczają, że jest to związane z celową polityką reżimu białoruskiego oraz stanowi formę wojny hybrydowej.

Wraz ze wzrostem napływu migrantów przez granicę białoruską litewski wywiad dostrzega większe ryzyko przedostania się do kraju terrorystów oraz osób zwerbowanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

Litwa wzmocniła już ochronę granicy z Białorusią, której długość wynosi około 600 km. Straż graniczna jest wspomagana przez Służbę Bezpieczeństwa Publicznego, Litewski Ochotniczy Związek Strzelców, a w wielu miejscach także przez policję. Działania są koordynowane z Polską i Łotwą.