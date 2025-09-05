TSUE nałożył na Polskę 8,3 mln euro kary

Komisja Europejska skierowała sprawę do TSUE po tym, jak Polska nie dochowała terminu transpozycji (państwa UE miały przyjąć odpowiednie przepisy do 2021 r.). Choć regulacje zostały później włączone do prawa krajowego, a rząd wskazywał na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19, Trybunał odrzucił ten argument, uznając, że sankcja jest konieczna dla zapobiegania podobnym naruszeniom i zapewnienia skuteczności prawa unijnego.

To nie pierwszy taki przypadek. W lipcu 2025 r. TSUE nałożył na Polskę identyczną karę za opóźnienie we wdrażaniu innej dyrektywy autorskiej, dotyczącej transmisji internetowych.