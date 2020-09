Polscy uczniowie chcą psychologa w każdej szkole

Jak podaje portal prawo.pl we wtorek 15 września uczniowie złożyli w Sejmie pierwszych tysiąc podpisów pod projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przygotowanym przez Fundację na Rzecz Praw Ucznia. Będą więc mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem, od momentu zarejestrowania przez marszałek Sejmu komitetu inicjatywy obywatelskiej.

Cytowani przez portal prawniczy inicjatorzy zbiórki podpisów twierdzą, że „około 50 procent uczniów i uczennic w Polsce nie ma dostępu do psychologa w szkole, bo nie jest tam zatrudniony”. Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na Rzecz Praw Ucznia wyliczył, że na ponad 20 tys. szkół zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. psychologów.

Według portalu prawo.pl nienajlepszą kondycję psychiczną polskich nastolatków potwierdza wiele raportów. Ostatni z nich – „Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych”, opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF Innocenti Research Center we Florencji pokazuje, że na 38 badanych krajów UE i OECD, Polska zajmuje 31. miejsce w rankingu jakości życia dzieci.

Portal cytuje dane z raportu, zgodnie z którymi na 100 tysięcy polskich dzieci w wieku 15-19 lat prawie dziewięcioro popełnia samobójstwo. Najgorsza sytuacja jest na Litwie (18,2), w Nowej Zelandii (14,9) i Estonii (13,9), a najlepsza w Grecji (1,4).

W opinii ekspertów cytowanych przez prawo.pl sytuacja najmłodszych znacząco się pogorszyła z powodu pandemii koronawirusa i jej skutków. „Jeśli w krótkim czasie nie podejmiemy zdecydowanych działań, wiele dzieci może nie mieć szansy na wykorzystanie swojego pełnego potencjału i zostać w tyle za rówieśnikami” – mówi Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska.

Norwegia, Islandia i Finlandia znajdują się na podium, jeśli chodzi o politykę społeczną prowadzoną przez poszczególne kraje, uwarunkowania ekonomiczne oraz stan środowiska. Polska zajęła bardzo dobrą, 13. pozycję na 41 analizowanych krajów, dla których były dostępne dane porównawcze. Najgorzej wypadły Meksyk i Turcja.

Niedawno ukazał się również raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Według NIK wymaga on wielu zmian. Lekarze, poradnie i szpitalne oddziały psychiatryczne rozłożone są nierównomiernie. Dostęp do nich zależy od miejsca zamieszkania. Profilaktyki, czyli tego, co najważniejsze nie ma – cytuje wyniki badań NIK prawo.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP