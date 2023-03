Policja spodziewa się ostrych starć z demonstrantami w kolejnym dniu protestów przeciwko reformie emerytalnej we Francji

We wtorek w całej Francji rozpoczął się kolejny, dziesiąty już dzień mobilizacji społecznej przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Służby porządkowe przygotowują się do ostrych starć demonstrantów z policją, które miały miejsce również podczas demonstracji w czwartek.