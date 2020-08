Polegli za wolną Polskę. Chwała bohaterom Bitwy Warszawskiej

,,Co roku spotykamy się w przededniu święta Wojska Polskiego, w tym szczególnym miejscu. 15 sierpnia doszło do starcia pod Ossowem i przełamania dominacji sowieckiej. Wojsko Polskie przełamało nawałę bolszewicką i od tego czasu ofensywa polska zakończyła się odparciem nawały bolszewickiej. To wydarzenie przełomowe w naszej historii, ale też w historii Europy” – mówił podczas uroczystości szef MON.

100 lat temu Polska stanęła na drodze ekspansji bolszewickiej Rosji. Nasi pradziadowie uchronili naszą niepodległość. Ale uchronili także Europę przed nawałą bolszewicką. Bitwa Warszawska była jedną z bitew decydujących o losach świata.



W trakcie uroczystości odczytany został Apel Pamięci, a na zakończenie minister Mariusz Błaszczak złożył kwiaty przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku.