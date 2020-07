Polacy wybierają prezydenta. Kiedy poznamy wynik wyborów?

Już dziś wieczorem, o godzinie 21:00 czasu polskiego, opublikowane zostaną wyniki sondażowe exit poll. Oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej dostępne będą dopiero po przesłaniu wyników cząstkowych ze wszystkich obwodów.

„Zakładając scenariusz optymistyczny, oficjalne wyniki wyborów prezydenckich poznamy w poniedziałek wieczorem, może w nocy z poniedziałku na wtorek. W wersji pesymistycznej będzie to wtorek godz. 23” – przekazała Państwowa Komisja Wyborcza.

Łączna liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 29 937 795. W tej wartości, 519 431 to Polacy przebywający za granicą, którzy otrzymali pakiety do głosowania korespondencyjnego. W porównaniu do pierwszej tury do głosowania za granicą zgłosiło się 150 tys. osób więcej.