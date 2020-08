Poczobut: Brak legalności Łukaszenki odwleka w czasie plany „głębokiej integracji” z Rosją

„Brak legalności Łukaszenki w oczach jak Białorusinów tak i Zachodu, jeżeli nie przekreśla to odwleka w czasie wszelkie plany "głębokiej integracji" z Rosją. No bo zobowiązania wzięte na siebie przez nielegalnego przywódcę, bądź to integracja czy nawet prywatyzacja będą zawsze budziły wątpliwości” – napisał na swoim profilu Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polski na Białorusi.