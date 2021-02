Po skazaniu Nawalnego UE wysyła do Moskwy swojego szefa dyplomacji

Wizyta, pierwsza w Rosji od 2017 roku, spotkała się z krytyką niektórych europejskich stolic, które obawiają się, że Moskwa wykorzysta ją jako dowód na to, że Bruksela chce normalizacji stosunków.

J. Borrell twierdzi jednak, że przekaże „jasny komunikat” Kremlowi, który ignoruje zachodnie wezwania do uwolnienia najbardziej znanego w Rosji krytyka prezydenta Władimira Putina, którego we wtorek wsadzono prawie na trzy lata do więzienia.

Stosunki UE z Rosją są chłodne od czasu aneksji Krymu przez Moskwę w 2014 r. i rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Unia ma także obawy co do roli Rosji na Białorusi, w Syrii, Libii, Afryce Środkowej i na Kaukazie.

Chociaż wizyta będzie zdominowana tematem A. Nawalnego i zatrzymaniami tysięcy demonstrantów w całej Rosji, J. Borrell chce rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem także o możliwościach współpracy w takich kwestiach, jak ewentualna pomoc Rosji w odnowieniu porozumienia z Iranem w sprawie programu nuklearnego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. We wspisie na swoim koncie na Twitterze napisał, że podczas wizyty w Moskwie przekaże niezmienne stanowisko UE co do wsparcia dla ukraińskiej integralności terytorialnej i suwerenności oraz zaapeluje o pełne wdrożenie porozumień mińskich.

W srodę szef unijnej dyplomacji rozmawiał przez telefon z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrem Kulebą. MSZ w Kijowie poinformował, że rozmówcy „skoordynowali stanowiska”.

Na podst. BNS, belsat.eu