Pisarka O. Zabużko: „Ukraińcy walczą o wolność Europy przed widmem totalitaryzmu”

Przemawiając we wtorek podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet w Strasburgu, przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała: „Nie powinniśmy używać słowa »święto« w tym dniu. Widzimy, jak kobiety na Ukrainie stawiają opór i uzbrajają się, aby bronić się przed agresorem. To dla nas wielki zaszczyt, że dziś dołączyła do nas ukraińska pisarka, której twórczość i głos odzwierciedlają siłę ukraińskich kobiet. Inspirują nas odważne i przeciwstawne kobiety, które bronią tych samych europejskich wartości”.

Pisarka Oksana Zabużko, która dwa tygodnie temu wyjechała z Ukrainy z bagażem podręcznym, zwróciła uwagę, że w swojej pracy oddała głos kobietom walczącym o swoje prawa, ale tym razem ten głos wzywa do zagwarantowania prawa kobiet do życia. „Podziwiam moich rodaków walczących u boku mężczyzn, którzy również dbają o zaopatrzenie w oblężonych miastach czy rodzą w schronach przeciwbombowych. Problem w tym, że zamachów Putina nie powstrzyma siła naszego ducha. (…) Nie bój się bronić nieba nad Ukraińcami” – powiedział Oksana Zabożko.

Ostrzegając przed intencjami Putina, dodała: „Wiele losów można by uratować, gdyby UE i USA obudziły się osiem lat temu po aneksji Krymu. Nowy Hitler jest gotowy do kontynuowania tam, gdzie zatrzymał się stary. Jako pisarz z pewną znajomością języka mówię wam, że to wojna, a nie lokalny konflikt”.

Przemawiając w imieniu grup PE, eurodeputowani chwalili odwagę Ukraińców w obronie swojego kraju i wartości UE. Zauważyli, że kobiety i dziewczęta najbardziej cierpią w podobnych konfliktach, bez wyjątków w tej wojnie. Posłowie pochwalili także Rosjanki i Białorusinki, które odważnie wypowiadają się przeciwko wojnie na ulicach miast.

Ukraińska pisarka Oksana Zabużko urodziła się w 1960 roku w Łucku. Opublikowała ponad 18 książek, a „Muzeum Zapomnianych Tajemnic” zdobyło wiele nagród.

Na podstawie: Biuro Parlamentu Europejskiego na Litwie