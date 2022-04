Pieskow o wymianie W. Medwedczuka na ukraińskich jeńców: nie ma mowy

„Nie, o tym się nie dyskutuje” – oznajmił pytany o sprawę wymiany Medwedczuka na ukraińskich jeńców rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez serwis ria.ru.

Medwedczuk, jeden z liderów zabronionej prorosyjskiej frakcji Opozycyjna Platforma – Za Życie, uważany jest za lobbystę interesów Rosji. Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.

Od maja 2021 roku polityk przebywał w areszcie domowym w związku ze zdradą stanu i spiskiem w celu kradzieży surowców na anektowanym przez Rosję Krymie. Później prokuratura poinformowała o wysunięciu wobec niego nowego podejrzenia o zdradę stanu i o sprzyjanie działalności organizacji terrorystycznej. Chodzi o związek z nielegalnymi dostawami węgla z separatystycznych republik w Donbasie na przełomie lat 2014 i 2015.

23 lutego polityk uciekł z aresztu domowego. Został zatrzymany na początku kwietnia. Wówczas prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował wymianę Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych przebywających w rosyjskiej niewoli.

Brytyjczycy w rosyjskiej niewoli. Proszą o wymianę na Medwedczuka

Później prośbę o wymianę poprosiła żona Medwedczuka – Oksana Marczenko, a także on sam. Marczenko zaproponowała, by jej męża wymienić na obywateli brytyjskich schwytanych na Ukrainie.

Dwóch Brytyjczyków Sean Pinner i Aiden Aslin, którzy przez wiele lat mieszkali na Ukrainie, wstąpili do ukraińskiej armii i zostali wzięci do niewoli przez Rosję, pojawili się 18 kwietnia w rosyjskiej telewizji. Obaj zaapelowali do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona o pomoc w zamian za Medwedczuka.

„Myślę, że Boris powinien wysłuchać tego, co powiedziała Oksana (Marczenko – żona Medwedczuka – przyp. red.). Jeśli Boris Johnson naprawdę troszczy się o obywateli brytyjskich, tak jak mówi, to pomoże” – powiedział Aslin.