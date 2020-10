Pierwszy dzień ogólnonarodowego strajku na Białorusi

Minął termin Narodowego Ultimatum postawionego Alaksandrowi Łukaszence przez opozycję, która domaga się, by oddał władzę, uwolnił więźniów politycznych i powstrzymał milicyjną przemoc.



Dzisiaj na protesty wyszli robotnicy państwowych zakładów, lekarze, studenci, emeryci. Protestom towarzyszą liczne zatrzymania. Media informują, że w samym Mińsku zostało dziś zatrzymanych 350 osób. Do aresztu trafiają osoby demonstrujące w pobliżu zakładów pracy i namawiające robotników do strajku, a także sami strajkujący pracownicy.

Na podst. Belsat; tut.by;