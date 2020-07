Pielgrzymka Suwalska wyruszyła. W tym roku jest inna niż zawsze

Z powodu epidemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń sanitarnych tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w formie duchowej. Do tej pory zgłosiło się ponad 500 osób z różnych zakątków Polski i świata.

Fizycznie ido Wilna idą w tym roku jedynie księża, przedstawiciele obsługi pielgrzymki oraz przewodnicy poszczególnych grup: białej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, żółtej, złotej i pomarańczowej, a także ekipa medialna. Zabrali ze sobą plecak intencji pielgrzymów duchowych.

Tegoroczna pielgrzymka ma dwa hasła – „Dziękujemy za Wolność” to podziękowanie Maryi za dar wolności, jaki stał się udziałem wielu narodów Europu Środkowo-Wschodniej po rozpadzie ZSRR. „Nie lękajcie się” to słowa św. Jana Pawła II jako hołd w Jego 100-lecie urodzin, a także nawiązanie do sytuacji pandemii w jakiej w obecnie żyjemy.

Wejście Pątników do Ostrej Bramy i Eucharystia z udziałem tegorocznych pielgrzymów duchowych zaplanowane są w Ostrej Bramie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia w dniu 24 lipca br. o godz. 10.30 (11.30 czasu litewskiego).

Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Ostrej Bramy w 1991 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Była dziękczynieniem za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i upadek reżimów komunistycznych w tej części świata.

Organizacją pielgrzymki od początku zajmują się Księża Salezjanie Inspektorii Warszawskiej. Od 11 lat głównym przewodnikiem jest ks. Tomasz Pełszyk (SDB). Wspomaga go ks. Jarosław Wąsowicz (SDB).