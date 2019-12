Pielgrzymi z 60 krajów przyjechali do Wrocławia na Europejskie Spotkanie Młodych

vdu

Do stolicy Dolnego Śląska na organizowane przez wspólnotę Taizé Europejskie Spotkanie Młodych przyjechało, według zapowiedzi organizatorów, około 15 tys. młodych ludzi z 60 krajów Europy i świata. Największe grupy stanowią Polacy – około 5500 pielgrzymów, Ukraińcy – 1500 osób oraz Niemcy – 1100 osób. Przyjechało również kilkuset Chorwatów, Francuzów, Włochów oraz Hiszpanów. Udział w spotkaniu zgłosiły także kilkunastoosobowe grupy z Hong-Kongu, Japonii i Korei.

Katarzyna do Wrocławia przyjechała po pobycie za granicą na wymianie studenckiej. „Na przyjazd na ESM namówiła mnie koleżanka. Po pobycie za granicą stwierdziłam, że to dobry czas na rozwój duchowy po dłużej przerwie z Kościołem katolickim w Polsce” – powiedziała PAP studentka pochodząca z Rzeszowa.

Z kolei mieszkający w Gliwicach Dominik podkreślił, że ESM to okazja do spotkania z młodymi ludźmi z całego świata. – Oprócz wspólnej modlitwy jest tu też dużo wykładów z różnych dziedzin – socjologii, religii, duchowości – mówił. Zwrócił przy tym uwagę, że spotkanie organizowane jest w okresie świąteczno-noworocznym. – To dobry czas do zastanowienia się nad swoją duchowością – mówił.

Joanna przyjechał na ESM po raz pierwszy. – Słyszałem wiele pozytywnych opinii na temat wspólnoty Taizé i jestem ciekawa ja wyglądają takie spotkania. Bardzo mi się też podoba, że można tu wymienić swoje przemyślenia na różne tematy z ludźmi z innych kultur i narodowości – powiedziała.

Pierwszy raz na ESM jest również Emilia, która jednak wcześniej była dwukrotnie w wiosce Taizé. – Chciałam przeżyć to samo, co w wiosce Taizé. W tej wspólnocie fascynuje mnie spokój. Pomimo tego, że w wiosce Taizé tyle się dzieje, tylu młodych ludzie tam przyjeżdża, to panuje tam harmonia i spokój – tam można odpocząć od codzienności – powiedziała Emilia.

Główny elementem programu ESM są wspólne modlitwy, które będą obywać się jednocześnie w Hali Stulecia i kościołach w centrum miasta. Oprócz tego, uczestnicy ESM będą brać udział w spotkaniach, których tematykę podzielono na cztery działy – „Duchowość”, „Kościół”, „Solidarność/Społeczeństwo” oraz „Sztuka i wiara”.

Bracia z Taizé organizowali Europejskie Spotkania Młodych w Polsce już kilkukrotnie. W 1989 i 1995 r. gospodarzem wydarzenia był Wrocław, w 1999 r. – Warszawa, a w 2009 r. – Poznań.

Pomysł organizowania pod koniec roku w jednym z miast Europy dużego międzynarodowego spotkania wyszedł od założyciela wspólnoty z Taizé brata Rogera. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty dotyczące kwestii religijnych, kulturalnych i społecznych. Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i do wspólnej modlitwy o pokój.