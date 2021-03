Pięć krajów UE dąży do zwołania szczytu w sprawie „nieuczciwej” dystrybucji szczepionek

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zasugerował w piątek, że niektórzy członkowie UE mogli podpisać „tajne kontrakty” z firmami zajmującymi się produkcją szczepionek, aby otrzymać więcej dawek niż zostało uzgodnione w ramach wspólnych porozumień Wspólnoty.

Kurz i czterej jego koledzy wysłali w piątek list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej i Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej. W piśmie stwierdza się, że „dawki nie są dzielone równomiernie dla wszystkich członków UE”.

„Jeśli ten system się nie zmieni, doprowadzi to do ogromnych różnic między państwami członkowskimi, co pozwoli niektórym krajom osiągnąć odporność w ciągu kilku tygodni, podczas gdy inne pozostaną daleko w tyle. Dlatego wzywamy was do jak najszybszego przeprowadzenia debaty w tej ważnej sprawie” – czytamy w oświadczeniu.

Austriackie Ministerstwo Zdrowia odrzuciło oświadczenie Kurza i powtórzyło stanowisko UE, że każde państwo członkowskie może wskazać, ile dawek szczepionek chce kupić.