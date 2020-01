PE poparł umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

vdu

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wielu europosłów mówiło o historycznym błędzie, wielkiej szkodzie i wielkim smutku z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, ale też podkreślano, że trzeba uszanować wolę Brytyjczyków. – Będziemy Was zawsze kochać, nigdy nie będziemy daleko od siebie – mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zwracając się do Brytyjczyków.

Umowa brexitowa gwarantuje między innymi prawa Europejczyków, w tym Polaków, na Wyspach. Są też zobowiązania finansowe Londynu do wpłat do unijnego budżetu, oraz gwarancje, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Granica została przeniesiona na morze, a kontrole celne będą odbywały w portach brytyjskich.

„Umowa brexitowa to dopiero pierwszy krok, teraz ważne będzie nowe partnerstwo handlowe. Chcemy, żeby Unia Europejska i Wielka Brytania zostały dobrymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami” – podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej rozpoczną się zaraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Władze w Londynie chcą, by trwały tylko 11 miesięcy, do końca roku, czyli do końca okresu przejściowego. W tym czasie Wielka Brytania, choć poza Unią, będzie związana wszystkimi europejskimi regulacjami, ale nie będzie miała prawa głosu i wpływu na nowe przepisy i podejmowane decyzje.