PE ostrzega: Rosja „zapłaci wysoką cenę” za agresję

PE w swojej rezolucji apeluje o wyraźny sygnał ze strony UE, że Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli mobilizacja sił przy granicy z Ukrainy przerodzi się w inwazję na ten kraj. Według eurodeputowanych jeśli do tego dojdzie to UE powinna doprowadzić do zablokowania importu rosyjskiego gazu i ropy do krajów unijnych, wyrzucenie Rosji z międzynarodowego systemu płatności SWIFT, a także zamrożenia aktywów wszystkich oligarchów powiązanych z rosyjskim rządem i anulowanie im unijnych wiz. Jednocześnie PE wzywa do wzmocnienia dialogu UE z Ukrainą na temat bezpieczeństwa, w tym wsparcia wojskowego i dostaw broni.

Europosłowie „wzywają UE do zmniejszenia jej zależności od rosyjskiej energii i w związku z tym wzywają instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie do zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 i do zaprzestania budowy kontrowersyjnych elektrowni jądrowych budowanych przez Rosatom”. PE wyraża też żal z powodu złego stanu stosunków UE-Rosja wywołany agresją rosyjską i postępującą destabilizacją Ukrainy, a także wrogim zachowaniem i bezpośrednimi atakami na państwa UE poprzez ingerencję w wybory, dezinformację, fałszowanie rzeczywistości, złośliwe cyberataki, rosyjskie „farmy trolli” i wykorzystanie broni chemicznej. Europosłowie „zdecydowanie potępiają wrogie zachowanie Rosji w Europie i wzywają jej rząd do zaprzestania tej działalności, która narusza międzynarodowe zasady i normy oraz zagraża stabilności Europy;

Rezolucja potępia również wysadzenie w 2014 r. składu broni w Czechach przez rosyjskie służby specjalne, w których zginęły dwie osoby. PE wyraża solidarność z Republiką Czeską i jej obywatelami. Wzywają Rosję do zaprzestania ataków, ukarania odpowiedzialnych i wypłaty odszkodowań rodzinom osób, które straciły bliskich.

PE ponowił apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie nielegalnie uwięzionego lidera opozycji Aleksieja Nawalnej. Europosłowie stwierdzili, że rosyjski rząd i prezydent Putin są odpowiedzialni za zdrowie Nawalnego. Ponownie apelują do Rosji o zbadanie próby otrucia tego polityka. I stwierdzają, że „jedność państw członkowskich UE jest najlepszą polityką powstrzymującą Rosję przed destabilizującymi i destrukcyjnymi działaniami w Europie”. PE apeluje do państw unijnych do przemawiania jednym głosem i koordynowania działań wobec Rosji, w tym zdecydowanej odpowiedzi na działania rosyjskiego wywiadu na terytorium UE.