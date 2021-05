PE i Rada uzgodniły unijny cyfrowy certyfikat COVID

Taki certyfikat, który ma wejść w życie 1 lipca, będzie dostępny zarówno w formacie cyfrowym, jak i papierowym. Potwierdzi, że osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, ma negatywny wynik testu lub wcześniej chorowała na koronawirusa. Dokument będzie uznawany we wszystkich krajach UE.

Certyfikat będzie ważny przez rok. To zaświadczenie nie stanie się dokumentem do podróży i warunkiem prawa do podróżowania po UE.

Aby zapewnić „niedrogie testy”, Komisja Europejska przeznaczyła co najmniej 100 milionów euro. Powinno to być szczególnie pomocne dla osób, które na co dzień przekraczają granicę w celach zawodowych, naukowych lub zdrowotnych. Uzgodniono, że w razie potrzeby kwota ta zostanie zwiększona.

Według umowy, kraje UE nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu, „chyba że jest to konieczne do ochrony zdrowia publicznego”. O dodatkowych ograniczeniach należy poinformować nie później niż z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Parlament Europejski uznał sprawę za pilną. Osiągnięte porozumienie nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE, posiedzenie plenarne Parlamentu i Radę UE. Zostanie on poddany pod głosowanie w komisji 26 maja i na posiedzeniu plenarnym w dniach 7–10 czerwca. Nowy certyfikat ma wejść w życie 1 lipca.