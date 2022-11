Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumiały się w sprawie budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Parlament Europejski i Rada (państwa członkowskie) porozumieli się w sprawie budżetu UE na 2023 rok. Europosłowie w negocjacjach walczyli o to, aby uwzględniał on w większym stopniu konsekwencje wojny na Ukrainie. Ostatecznie udało im się uzyskać o 1 mld euro więcej w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej.