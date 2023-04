Para prezydencka weźmie udział w obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Na środę – 3 maja – zaplanowane są uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, w których weźmie udział prezydent Duda z małżonką.

O godz. 9.30 czasu lokalnego w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbędzie się msz w intencji ojczyzny. O godz. 11 prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim wręczy odznaczenia państwowe.

W południe zaplanowane jest wystąpienie prezydenta na Placu Zamkowym.

W rozmowie z PAP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zwrócił uwagę na szczególne okoliczności święta: to już drugie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Konstytucja 3 maja to dorobek wszystkich narodów, które składały się na I Rzeczpospolitą – nie tylko Polaków, ale również Litwinów, Ukraińców, Białorusinów. Myślę, że to się znajdzie w przesłaniu prezydenta” – powiedział Szrot.

Dodał, że prezydent apeluje o obecność „wszystkich warszawiaków, Polaków, również naszych gości z Ukrainy na Placu Zamkowym żeby rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczcić”.

Natomiast dzień wcześniej, we wtorek 2 maja, prezydent Duda z małżonką będą uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

O godz. 11.15 odbędzie się uroczystość podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Na godz. 13.00 zaplanowane są uroczystości na dziedzińcu Belwederu, podczas których prezydent wręczy odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, Akty Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz flagi państwowe przedstawicielom organizacji i instytucji szczególnie zasłużonym w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej w kraju i za granicą. Planowane jest również wystąpienie prezydenta.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku; dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.