Para Prezydencka w Watykanie. Audiencja u Papieża Franciszka

Wśród tematów rozmowy Prezydenta z Ojcem Świętym znalazły się m.in. pandemia koronawirusa, sytuacja w Polsce i na świecie, w tym na Białorusi.

,,Z papieżem rozmawialiśmy o tym, jak każdy człowiek może postępować, by dążyć do pokoju” – zaznaczył Andrzej Duda.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek podkreśla, że pragnienie pokoju leży głęboko w ludzkich sercach. Rozmawialiśmy o tym, jak każdy człowiek, w ramach swoich możliwości, może starać się postępować tak, by zawsze i wszędzie dążyć do pokoju. Ta myśl przyświeca też moim decyzjom. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 25, 2020

Wizyta w Watykanie ma związek z przypadającym w tym roku stuleciem urodzin św. Jana Pawła II. Jak mówił wczoraj Prezydent, dla Polaków, dla pokolenia nazywanego często pokoleniem JP II to rok bardzo ważny, bardzo przejmujący. – Czas przypominania przede wszystkim tego, czego nas nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II, co mówił do nas o świecie, jak postrzegał nasze obowiązki jako Polaków, jako ludzi wierzących – wskazywał, dodając, że to także będzie ogromnie radosne spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem i rozmowa na temat sytuacji w Polsce.