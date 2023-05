Para Prezydencka RP z wizytą w Albanii

– Jestem przekonany, że to będzie udana wizyta, a jej spodziewane efekty będą w najbliższym czasie bardzo korzystne dla Polski – powiedział przed wylotem Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

– Oczywisty kontekst tej wizyty to zbliżający się szczyt NATO w Wilnie – dodał. – Będziemy rozmawiać o tym, jak adaptować NATO do aktualnych wyzwań. To, co z perspektywy Polski najważniejsze, to oczywiście adaptacja wschodniej flanki NATO do tych wyzwań i zagrożeń.

Rozmowy Prezydenta RP w Tiranie będą też dotyczyły sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie Albanii oraz przyszłej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.



Od 2009 roku Albania jest członkiem NATO. W 2009 roku złożyła wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną.

– Nie tak dawno obchodziliśmy 19. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy więc już trwałym fundamentem UE, ale mamy też doświadczenie z okresu przedakcesyjnego i z pierwszych lat po integracji. Na pewno będziemy dzielić się dobrymi doświadczeniami i wspierać naszych bałkańskich partnerów na tej proeuropejskiej ścieżce – zapewnił szef BPM, przypominając, że Polska od lat opowiada się za polityką otwartych drzwi i rozszerzeniem UE, zarówno w kontekście południowo–wschodnim, jak i wschodnim.

Ważnym elementem wizyty będzie też tematyka gospodarcza – zaplanowano udział przywódców Polski i Albanii w Okrągłym Stole Gospodarczym. – Pan Prezydent będzie gospodarzem okrągłego stołu polskich przedsiębiorców i albańskich biznesmenów – zapowiedział Szef BPM. Jak dodał, zwiększeniem obecności w Albanii zainteresowany jest polski przemysł turystyczny, w tym hotelarski. – Ale to nie jedyny sektor, także i inne kwestie infrastrukturalne będą dyskutowane. Albania przeżywa okres rozkwitu, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową i budownictwo. Polscy przedsiębiorcy z tego sektora też będą obecni podczas dyskusji – dodał

W czwartek przed południem zaplanowano ceremonię oficjalnego powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki przez Prezydenta Republiki Albanii Bajrama Begaja i Małżonkę. Po rozmowach w wąskim gronie przewidziano rozmowy plenarne delegacji, a potem spotkanie z dziennikarzami.

W programie także rozmowy Prezydenta RP z Przewodniczącą Parlamentu Linditą Nikollą oraz z Premierem Edim Ramą.