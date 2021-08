Papież zachęca do szczepień w specjalnym nagraniu. „Do zwycięstwa nad pandemią potrzeba współpracy wszystkich”

Papież powiedział, że szczepionki pozwalają wierzyć w rychły koniec pandemii. Podkreślił, że muszą być dostępne dla każdego. Zaznaczył, że do zwycięstwa nad pandemią potrzeba współpracy wszystkich.

– Poddanie się szczepieniu to akt miłości, miłości do siebie, do rodziny i przyjaciół, do wszystkich ludzi. To prosty, ale zdecydowany sposób działania na rzecz wspólnego dobra i okazania troski o innych, zwłaszcza najsłabszych – powiedział Franciszek.

W nagraniu promującym szczepienia oprócz papieża wystąpiło również 6 kardynałów, w tym Oscar Maradiaga z Hondurasu, koordynujący pracę papieskiej Rady Kardynalskiej.

W inicjatywie „To zależy od Ciebie” wzięli również udział byli amerykańscy prezydenci Barack Obama, George Bush junior, Bill Clinton i Jimmy Carter.