Papież wspomina o tajnej misji pokojowej, pomocy dzieciom Ukrainy

„Jestem gotów zrobić wszystko, co konieczne, – powiedział papież Franciszek dziennikarzom towarzyszącym mu w samolocie, wracając z wizyty na Węgrzech w niedzielny wieczór. – Teraz przeprowadzana jest jedna misja, ale nie można jej jeszcze upublicznić. Zobaczymy, jak to pójdzie… Powiem więcej, kiedy stanie się to publiczne”.

Papież zapytany, czy rozmawiał o inicjatywach pokojowych z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem lub przedstawicielem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Węgrzech, nie podał szczegółów.

Deportacja ukraińskich dzieci budzi niepokój od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Franciszek powiedział, że Watykan pośredniczył już w niektórych sytuacjach związanych z wymianą więźniów i pozostaje zaangażowany w pomoc rodzinom.

„Wszystkie ludzkie działania pomagają, ale akty okrucieństwa nie. Musimy zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy” – powiedział papież.

W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i jego komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej pod zarzutem zbrodni wojennych w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci.

Rosja zaprzecza zarzutom i twierdzi, że dzieci zostały zabrane w bezpieczne miejsce.

Przed wyjazdem na Węgry papież spotkał się w Watykanie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i otrzymał jego prośbę o pomoc w powrocie ukraińskich dzieci zabranych po rosyjskiej inwazji.

„Prosiłem o pomoc Watykanu, przy udziale Jego Świątobliwości, w powrocie na Ukrainę dzieci, w tym niektórych sierot, wywiezionych siłą, głównie do Rosji” – powiedział wówczas D. Szmyhal.