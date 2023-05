Papież: w maju odmawiajmy różaniec prosząc o dar pokoju, zwłaszcza dla Ukrainy

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do wiernych, by w maju odmawiali różaniec modląc się o pokój, "zwłaszcza dla udręczonej Ukrainy". Podczas południowego spotkania w Watykanie wyraził pragnienie, by rządzący krajami usłyszeli wołanie o pokój.