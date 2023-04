Papież: udam się do centrum Europy, na którą nadal napierają lodowate wichry wojny

Zwracając się do około 30 tys. wiernych w czasie spotkania na modlitwie do Królowej Niebios papież powiedział: „W przyszły piątek udam się na trzy dni do Budapesztu na Węgrzech w celu dopełnienia podróży z 2021 roku na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny”.

„To będzie także podróż do centrum Europy, na którą nadal napierają lodowate wichry wojny, a masowe przemieszczanie się tak wielu osób przypomina o pilnych kwestiach humanitarnych” – zaznaczył Franciszek.

Zaapelował też: „Nie zapominajmy o naszych ukraińskich braciach i siostrach, wciąż cierpiących z powodu tej wojny”.

Papież zwrócił się następnie do Węgrów: „Wiem, że przygotowujecie z wielkim zaangażowaniem moją wizytę i z serca wam za to dziękuję”. „Wszystkich proszę o towarzyszenie mi modlitwą w tej podróży” – dodał.

Zaapelował o jak najszybsze zakończenie fali przemocy w Sudanie i powrót do dialogu w tym kraju. „Zachęcam wszystkich do modlitwy za naszych sudańskich braci i siostry” – powiedział Franciszek.

Mówił też o tym, że w sobotę w Paryżu odbyła się beatyfikacja pięciu męczenników – kapłanów zabitych podczas tzw. Komuny Paryskiej w 1871 roku.

Nawiązał również do obchodzonego w sobotę Światowego Dnia Ziemi. „Chciałbym, aby zaangażowanie na rzecz troski o stworzenie było zawsze połączone z faktyczną solidarnością z ubogimi” – oświadczył papież.