Papież: święta to szansa, by okazać solidarność potrzebującym

Papież poświęcił krótką katechezę postaci świętego Józefa. Podkreślił, że choć wydaje się on postacią drugiego planu Ewangelii, to jego postawa jest symbolem chrześcijańskiej mądrości i skromności. Nie naucza, nie odzywa się i zawsze stara się wypełnić wolę Boga, któremu ufa bezgranicznie.

„Niech wzór świętego Józefa, człowieka łagodnego i skromnego, zachęca nas do spojrzenia dalej, ku Chrystusowi i Jego Słowu” – zaapelował papież.

Po modlitwie Franciszek powiedział, że w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jego myśli biegną ku rodzinom, które teraz zjeżdżają się, by spędzić wspólnie świąteczny czas. Dodał, że święta są dla wszystkich okazją, by wzmocnić rodzinne więzy i wiarę oraz by pomóc potrzebującym.