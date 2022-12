Papież: świat potrzebuje wolontariuszy i organizacji działających dla dobra wspólnego

W orędziu Światowej Sieci Modlitwy Papieża, rozpowszechnionym w czwartek, podkreślił on: „Być solidarnym wolontariuszem to wybór, który czyni nas wolnym, otwiera na potrzeby innych, prośby o sprawiedliwość, obronę ubogich, troskę o naturę. Oznacza to być budowniczymi miłosierdzia; z rękoma, oczami, uważnie słuchającymi uszami, z bliskością”.

„Praca organizacji wolontariatu jest znacznie bardziej skuteczna, gdy współpracują ze sobą i także z państwami” – dodał.

Organizacje te, „koordynując pracę, choć mają ograniczone środki, dają więcej z siebie i dokonują cudu pomnożenia nadziei. Bardzo tego potrzebujemy” – oświadczył papież.

Zachęcił: „Módlmy się o to, aby organizacje wolontariatu i ludzkiego rozwoju znajdowały osoby pragnące zaangażować się dla dobra wspólnego i szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym”.