Papież przybył z historyczną pielgrzymką do Iraku.

Papież Franciszek wyrusza w najtrudniejszą i najważniejszą podróż swojego pontyfikatu. Mottem pielgrzymki są słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Wszyscy braćmi jesteście”. Iraccy chrześcijanie czekali na papieża od dwudziestu dwóch lat.

To pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju. Planowana podróż Jana Pawła II do Iraku w 1999 roku została odwołana z powodu obaw o bezpieczeństwo papieża. Włoskie media wskazują, że pielgrzymka Franciszka obciążona jest dużym ryzykiem, bo sytuacja polityczna w Iraku nie jest stabilna i często dochodzi tam do zamachów terrorystycznych.

Papież w orędziu do Irakijczyków apelował o pokój i pojednanie. Wskazał też na tragedię irackich chrześcijan, którzy z powodu wojny i prześladowań zostali w większości zmuszeni do opuszczenia kraju.

Dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ksiądz prof. Waldemar Cisło, podkreśla, że „garstka chrześcijan, pozostała w Iraku, szczególnie wymaga umocnienia”.

„W 2003 roku mieliśmy półtora miliona chrześcijan w Iraku, dzisiaj według różnych danych od 250 tysięcy do poniżej 100 tysięcy” – powiedział ksiądz prof. Waldemar Cisło.

Papieska pielgrzymka to wyrażenie bliskości wobec chrześcijan, wsparcie dla odbudowy kraju zniszczonego przez wojnę i terroryzm oraz wyciągnięta dłoń do muzułmanów.

– Charakterystyką postawy ojca świętego Franciszka jest postawa dialogu – zaznacza duchowny. – Widzieliśmy to podczas jego wizyty w Egipcie, Al-Azhar czy na Bliskim Wschodzie. Zaplanowane jest też spotkanie z najważniejszymi autorytetami islamu. Na Bliskim Wschodzie mamy tylko dwie drogi, albo się będziemy szanować, albo śmierć. Wybierajmy drogę szacunku. Papież będzie starał się swoją postawą, swoimi spotkaniami wskazywać na to pierwsze – podkreśla ksiądz profesor Waldemar Cisło.

Istotą międzynarodowej podróży będzie spotkanie w Ur, mieście, z którego wyruszył patriarcha Abraham. To okazja do wspólnej modlitwy z wyznawcami innych religii, w szczególności z muzułmanami oraz do wystosowania przesłania dla Bliskiego Wschodu i całego świata. Papieska wizyta zakończy się 8 marca.

Na podst. pr24.pl