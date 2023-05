Papież przybędzie 2 sierpnia na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Z oświadczenia organizatorów ŚDM wynika, że Franciszek przyleci do Lizbony z Rzymu nazajutrz po inauguracji tegorocznej edycji tego największego na świecie spotkania młodzieży katolickiej.

“W związku z wyrażonym przez Franciszka życzeniem do oficjalnego programu wizyty włączono też podróż papieża do (sanktuarium – PAP) w Fatimie, do której dojdzie 5 sierpnia” – podał komitet organizacyjny ŚDM.

Papież Franciszek odwiedził już Portugalię 12 i 13 maja 2017 roku. Głównym celem jego wizyty było wówczas sanktuarium w Fatimie, gdzie ogłosił świętymi Hiacyntę i Franciszka Marto, rodzeństwo dzieci, które uczestniczyły w objawieniach maryjnych w 1917 roku w tej portugalskiej miejscowości.

Przybycie Franciszka do Lizbony na ŚDM spodziewane było w 2022 roku, ale w związku z pandemią Covid-19 Stolica Apostolska w porozumieniu z portugalskimi biskupami przełożyła to wydarzenie na 2023 rok.

Zainicjowane w latach 80. XX wieku przez św. Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży co kilka lat odbywają się w jednym z miast na różnych kontynentach. Lizbona będzie pierwszym miastem-gospodarzem tego wydarzenia na terytorium Portugalii.

ŚDM dwukrotnie odbywały się w Polsce: w 1991 roku w Częstochowie oraz w 2016 roku w Krakowie.