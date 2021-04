Papież prosi o modlitwę za Ukrainę

Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi na Regona Coeli poprosił o modlitwę za Ukrainę.

„Z głębokim niepokojem śledzę wydarzenia na niektórych obszarach wschodniej Ukrainy, gdzie w ostatnich miesiącach mnożą się przypadki naruszania zawieszenia broni, i z wielkim niepokojem obserwuję nasilenie aktywności militarnej – mówił Ojciec Święty. – Domagam się stanowczo, by unikano eskalacji napięć, a wręcz przeciwnie, by podjęto gesty, które byłyby w stanie wspierać wzajemne zaufanie i sprzyjać pojednaniu i pokojowi, tak bardzo potrzebnym i pożądanym. Niech leży nam na sercu poważna sytuacja humanitarna, w jakiej znalazł się ten naród, któremu wyrażam moją bliskość i w intencji, którego proszę was o modlitwę.“

Ojciec Święty nawiązał też do beatyfikacji we Włoszech sześciu cystersów. Przypomniał, że ojciec Symeon Cardon i jego towarzysze zginęli broniąc Eucharystii przed profanacją, kiedy w 1799 roku żołnierze francuscy plądrowali kościoły i klasztory.

Franciszek przypomniał też o obchodzonym we Włoszech Dniu Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Jezusowego, który od stu lat pełni cenną posługę w formacji nowych pokoleń. „Niech nadal wypełnia swoją misję edukacyjną, by pomagać młodym ludziom w stawaniu się protagonistami przyszłości bogatej w nadzieję” – zachęcał Papież błogosławiąc profesorom, pracownikom i studentom tej uczelni.

Na podst. vaticannews.va