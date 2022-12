Papież: niech to będzie skromniejsze Boże Narodzenie, pomagajmy Ukraińcom

Papież Franciszek zaapelował w środę do wszystkich, by w tym roku skromniej obchodzili Święta, z myślą o cierpiącym narodzie ukraińskim. "Obniżmy trochę poziom zakupów" - zachęcał podczas audiencji generalnej. Niech to będzie "skromniejsze Boże Narodzenie, ze skromniejszymi prezentami, a to co zaoszczędzimy, wyślijmy narodowi ukraińskiemu, który jest w potrzebie" - dodał.