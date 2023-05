Papież: nie przyzwyczajajmy się do konfliktów, przemocy i wojny

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych w południe na plac Świętego Piotra na modlitwę Regina Coeli papież podkreślił: „To smutne, ale miesiąc po wybuchu przemocy w Sudanie sytuacja jest tam nadal poważna. Wspierając częściowe porozumienia zawarte dotychczas (w tym kraju), ponawiam żarliwy apel o złożenie broni”.

„Proszę wspólnotę międzynarodową, by nie szczędziła wysiłków na rzecz doprowadzenia do tego, by przeważył (tam) dialog i złagodzono cierpienia ludności” – wezwał Franciszek.

„Proszę, nie przyzwyczajajmy się do konfliktów i przemocy, nie przyzwyczajajmy się do wojny, proszę” – zaapelował.

Następnie dodał: „I bądźmy nadal blisko udręczonego narodu ukraińskiego”.

Papież zapewnił również o swej bliskości z ludnością włoskiego regionu Emilia-Romania, dotkniętego przez katastrofalną powódź.

Przypomniał, że w niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego hasłem w tym roku są słowa: „Mówić z sercem”.

„To serce skłania nas do komunikowania otwartego, przyjaznego. Pozdrawiam dziennikarzy, obecnych tu pracowników mediów. Dziękuję im za ich pracę i pragnę, by zawsze była ona w służbie prawdy i dobra wspólnego” – mówił Franciszek. Poprosił następnie o „aplauz dla wszystkich dziennikarzy”.