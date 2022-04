Papież nie pojedzie do Kijowa, odwołał też spotkanie z Cyrylem

Papież póki co nie pojedzie do Kijowa i nie spotka się z Cyrylem – dowiadujemy się z wywiadu, którego Franciszek udzielił hiszpańskiemu portalowi La Nación. Podkreślił w nim raz jeszcze, że on sam i dyplomacja watykańska robią wszystko, aby przyczynić się do zakończenia wojny na Ukrainie. „Nie mogę zdradzić szczegółów, bo to przerwałoby wysiłki dyplomatyczne, ale próby nie ustaną” – zapewnił Ojciec Święty.