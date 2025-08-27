Papież: nie dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

– Ponownie kieruję dzisiaj mocny apel zarówno do zaangażowanych stron, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położono kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który spowodował tak wiele grozy, zniszczenia i śmierci – oświadczył papież w czasie spotkania w Auli Pawła VI z kilkoma tysiącami wiernych.

Wśród braw wiernych Leon XIV powiedział następnie:

– Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej i o pełne poszanowanie prawa humanitarnego, a zwłaszcza obowiązku ochrony cywilów i zakazu kolektywnego karania, masowego stosowania siły oraz przymusowego przesiedlania ludności.

Papież ogłosił, że przyłącza się do wspólnej deklaracji patriarchów Jerozolimy – łacińskiego i prawosławnego, którzy we wtorek wezwali, by zakończyć przemoc i wojnę oraz by nadać priorytet dobru wspólnemu ludzi.

W katechezie zaznaczył, że chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką, lecz decyzją.

– Prawdziwa nadzieja nie polega na próbach uniknięcia bólu, ale na wierze, że nawet w samym środku najbardziej niesprawiedliwych cierpień kryje się zalążek nowego życia – powiedział papież.

Dodał: