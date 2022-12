Papież: myślmy o narodzie ukraińskim podczas tego Bożego Narodzenia

Na zakończenie spotkania w Auli Pawła VI papież powiedział: „Myślmy o tak wielu ukraińskich dzieciach, które cierpią, cierpią bardzo z powodu wojny. Podczas tego Bożego święta myślmy o dzieciach ukraińskich”.

„Większość z nich nie jest w stanie się uśmiechać, a kiedy dziecko traci zdolność do uśmiechu to coś bardzo poważnego” – dodał Franciszek.

Podkreślił: „Te dzieci niosą w sobie tragedię wojny, która jest tak nieludzka, tak ciężka. Myślmy o narodzie ukraińskim podczas tego Bożego Narodzenia; bez światła, bez ogrzewania, bez podstawowych rzeczy do przeżycia. I módlmy się do Pana Boga o to, by przyniósł pokój jak najszybciej”.

Watykan poinformował, że na specjalnej platformie Eppela zebrał dotychczas ponad 111 tys. euro na koszulki termiczne dla mieszkańców Ukrainy. Zbiórka zainaugurowana została przez urząd papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego, który przebywa obecnie na Ukrainie, dokąd zawiózł pierwszą partię odzieży termicznej oraz generatory prądu. Polski kardynał spędzi tam Boże Narodzenie.