Papież Leon XIV: „Głód to zbiorowa porażka ludzkości i historyczna wina”

– W czasie, gdy nauka wydłużyła życie, technologia zbliżyła kontynenty, a wiedza otworzyła niegdyś niewyobrażalne horyzonty, miliony żyją w głodzie i umierają z niedożywienia – to zbiorowa porażka, odejście od etyki, historyczna wina – oświadczył papież.

„Bezduszna gospodarka” i paradoks marnotrawstwa

Leon XIV mówił o „jawnej znieczulicy” i „bezdusznej ekonomii”, której symbolem jest skala marnowania jedzenia.

– Świat wyrzuca ogromne ilości żywności, a jednocześnie wielu ludzi walczy o to, by znaleźć coś do zjedzenia w kontenerach na śmieci – podkreślił.

Zwrócił także uwagę na nierówności, które „pozwalają nielicznym mieć wszystko, gdy wielu nie ma nic”, oraz przypomniał, że wykorzystywanie głodu jako broni jest zbrodnią wojenną, o czym – jak zaznaczył – ludzkość zdaje się zapominać.

Wymienione ogniska kryzysu

Papież wymienił kraje i regiony szczególnie dotknięte ubóstwem i brakiem żywności: Ukrainę, Strefę Gazy, Haiti, Afganistan, Mali, Republikę Środkowoafrykańską, Jemen i Sudan Południowy. Zaapelował o „przebudzenie z destrukcyjnego letargu” i osobistą refleksję nad własnym udziałem w rozwiązaniu problemu.

– Twarze ludzi, którzy wciąż cierpią i są głodni, rzucają nam wyzwanie i wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, naszych priorytetów i w ogóle sposobu życia we współczesnym świecie – mówił.

Dane ONZ: rekordowy poziom głodu

Wystąpienie Leona XIV nastąpiło dzień po ostrzeżeniu ONZ, że globalny głód osiągnął rekordowy poziom. Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował, że 319 mln osób doświadcza poważnego braku żywności, w tym 44 mln mierzy się z ekstremalnym poziomem głodu. WFP zapowiada jednocześnie drastyczne cięcia pakietów pomocowych z powodu ograniczeń finansowania, co uderzy w miliony potrzebujących.