Papież Franciszek: W kwestiach doktryny jestem konserwatystą

„Jestem konserwatystą”- podkreślił papież w długiej rozmowie ze stacją Televisa. Następnie dodał: „Zawsze broniłem doktryny. Niespójnością jest mówienie o małżeństwie homoseksualnym”.

Pełen zapis obszernego wywiadu przeprowadzonego przez watykanistkę Valentinę Alazraki opublikował oficjalny watykański portal Vatican News oraz dziennik „L’Osservatore Romano” w środowym wydaniu.

Tematem rozmowy z Franciszkiem była też sprawa skandalu pedofilii w Kościele w Chile. Początkowo papież mówił w czasie swej wizyty w tym kraju w zeszłym roku, że nie ma dowódów winy biskupa Juana Barrosa, oskarżanego o tuszowanie czynów seryjnego pedofila księdza Karadimy. Następnie dochodzenie przeprowadził tam na jego prośbę arcybiskup Charles Scicluna. Sprawa zakończyła się dymisją całego episkopatu.

„Przede wszystkim w czasie podróży do Chile zdałem sobie sprawę z tego, że informacje, jakie miałem nie pokrywały się z tym, co widziałem. Uważam, że to niektóre pytania zadane z wielką kulturą w czasie drogi powrotnej sprawiły, że zrozumiałem”- oświadczył papież przywołując konferencję prasową na pokładzie samolotu.

„Droga powrotna pozwoliła mi zrozumieć i kiedy wróciłem, przemyślałem to, modliłem się, poprosiłem o radę i postanowiłem wysłać wizytatora apostolskiego, który odkrył wszystko to, czego nie wiedziałem” – podkreślił papież.

„To była pomoc, czułem, że otrzymałem pomoc”- dodał.

Odnosząc się do kwestii „filtrów” w procesie przekazywania informacji w Watykanie, Franciszek stwierdził: „Oczywiście trzeba to rozwiązać i podejmuję wszelkie wysiłki, by rozwiązać podobne przypadki”.

Często jest to zdaniem papieża tzw. „styl Kurii” Rzymskiej, który trzeba poprawić.

„Pracuje się dobrze, moi współpracownicy pracują dobrze. To lojalni ludzie”- zapewnił Franciszek. Zauważył, że dobrze przebiega dialog z ofiarami nadużyć w Chile.

„I proszę Pana, by oświecił mnie, bym nie mylił się w kwestii nominacji”- powiedział papież.