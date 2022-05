Papież Franciszek: cierpię i płaczę myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy

„Cierpię i płaczę, myśląc o cierpieniach ludności Ukrainy” - powiedział w niedzielę papież Franciszek. To, co się tam dzieje nazwał „makabrycznym upadkiem człowieczeństwa”. Papież zachęcił wiernych, by w maju odmawiali różaniec w intencji pokoju.