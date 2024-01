Papież do uczestników forum w Davos: stawić czoła niesprawiedliwościom na świecie

Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaapelował, by stawili czoła niesprawiedliwościom na świecie. "Jak to możliwe, że ludzie dalej umierają z głodu, są wyzyskiwani, skazani na analfabetyzm, pozbawieni podstawowej opieki medycznej i dachu nad głową?” - zapytał.