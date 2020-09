Papież do Polaków: bądźcie wierni tej miłości, bez której nie ma solidarności

Zawsze aktualne jest to, co powiedział św. Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, […] która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania”. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości! – powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, która miała miejsce na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim.