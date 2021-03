Papieska modlitwa za masowo uprowadzone dziewczęta w Nigerii

„Dołączam do biskupów Nigerii w potępieniu przerażającego porwania 317 młodych dziewcząt” – powiedział papież podczas cotygodniowej modlitwy do Anioła Pańskiego, zwracając się do wiernych z Placu św. Piotra w Watykanie.

„Módlmy się za te dziewczyny, aby szybko wróciły do ​​domu” – nawołuje papież.

W Zamfara w północno-zachodniej Nigerii 26 lutego doszło do masowego porwania dziewcząt.

To kolejne takie wydarzenie w ostatnim czasie. W poprzednim tygodniu uzbrojeni napastnicy uprowadzili czterdzieści dwie osoby ze szkoły z internatem w centralnej części Nigerii. Zakładników dotychczas nie uwolniono.

W grudniu ponad 300 chłopców zostało uprowadzonych ze szkoły w Kankara, któe znajduje się się w Katsina, rodzinnym stanie prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego. Do porwania doszło, gdy prezydent odwiedzał ten stan.

Uwolniono ich po trwających kilka dni negocjacjach porywaczy z przedstawicielami rządu.

W ostatnich latach dobrze uzbrojone gangi przestępców i bojowników w północno-zachodniej i środkowej Nigerii nasiliły ataki. Podczas tych ataków często porywa się ludzi, za których żąda się okupu.