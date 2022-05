Panel Prezydentów Trójmorza w Davos

Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że pierwotnie w tym projekcie Trójmorza liczyło się wiele czynników: kwestia transportu, energetyki i turystyki. Podkreślił, że obecnie, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę „na tak ogromną skalę”, współpraca w ramach tej Inicjatywy liczy się jeszcze bardziej, a na pierwszy plan wysuwa się kwestia energetyki, w kontekście bezpieczeństwa.

– Za kilka tygodni szczyt w Rydze, myślę, że to bardzo ważny moment, w którym możemy rozmawiać na temat przyśpieszenia naszej współpracy pod tym względem – wskazał.

Podkreślił, że obecnie wyjątkowo ważne jest dla wszystkich krajów Inicjatywy Trójmorza, by zachować powiązania między jej państwami.

Od lat mówimy o tych powiązaniach – z przyczyn turystycznych, biznesowych, a obecnie mamy tylko jedną ważną kwestię – jest nią bezpieczeństwo.

– W czasie wojny w Ukrainie bezpieczeństwo jest głównym tematem. Jeśli myślimy o Inicjatywie Trójmorza mamy na myśli bezpieczeństwo energetyczne, myślimy o dostawach gazu, ropy do naszej części Europy i to osiągnięcie – mam tu na myśli interkonektory między Polską a Litwą, pomiędzy Polska a Słowacją, Polską a Czechami, powiązania pomiędzy terminalem na wyspie Krk i pomiędzy polskim terminalem gazowym w Świnoujściu – wszystkie te powiązania są bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa – ocenił Andrzej Duda.

Dlatego – jak mówił Duda – „kiedy Rosjanie ogłosili, że wstrzymują bezpośrednie dostawy gazu do Polski, powiedzieliśmy „dobrze, jeśli chcecie wstrzymać dostawy gazu, możecie to zrobić”; mamy te interkonektory i to wszystko działa”.

Po zakończeniu dyskusji odbyła się uroczystość podczas której Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego byłą prezydent Chorwacji Kolindę Grabar–Kitarović w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej dla rozwijania polsko–chorwackiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.