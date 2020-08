„Marszałek Józef Piłsudski jednym z największych Polaków w historii”

Prezydent ocenił, że marszałek Józef Piłsudski był jednym z największych Polaków w historii i największym Polakiem, obok papieża Jana Pawła II, w XX wieku. Przypomniał, że to Piłsudski jest twórcą legionów, polskiego wojska i to on zwyciężył w 1920 r. w wojnie z bolszewikami.

Otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, fot. Danuta Matloch

,,Nikt nie ma wątpliwości, że nie kto inny właśnie, a Naczelnik Państwa Józef Piłsudski miał największy udział w przygotowaniu tego planu decydującego kontrnatarcia, które doprowadziło do przełamania frontu zupełnie niespodziewanego zwłaszcza dla bolszewików w tamtej wojnie w sierpniu 1920 r. Odniósł wielkie zwycięstwo, ostatecznie uformował i umocnił granice II RP” – mówił prezydent Andrzej Duda.

„Spłacamy dług wobec przodków”

Podczas otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wicepremier prof. Piotr Gliński zwrócił uwagę, że budowa siedziby instytucji „rozpoczęła się na dobre dopiero pod koniec 2016 r.”, by „zakończyć się w stulecie rocznicy Bitwy Warszawskiej, fundamentalnej nie tylko dla istnienia niepodległego państwa polskiego, lecz również decydującej o losach Europy”.

Otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, fot. Danuta Matloch

,, Oddając to muzeum narodowi polskiemu, równocześnie, chociaż częściowo spłacamy dług wdzięczności i oddajemy hołd człowiekowi, który tak wiele uczynił dla niepodległości naszej ojczyzny. Tak oczekiwane przez wszystkich muzeum otwiera swoje podwoje, by opowiedzieć o życiu i dziele Józefa Piłsudskiego, człowieka, którego Polacy od lat wskazują jako drugiego najważniejszego rodaka w 1000-letniej historii” – powiedział Piotr Gliński.

Wicepremier przypomniał, że obecnie w Polsce realizowanych jest ponad 90 inwestycji muzealnych, wśród nich budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, a także Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu.