Oświadczenie MSZ RP ws. sytuacji w Jerozolimie

Polska jest głęboko zaniepokojona eskalacją przemocy we Wschodniej Jerozolimie. Wzywa wszystkie strony do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz obniżenia napięcia oraz do powstrzymania się od konfrontacyjnej retoryki. Zdecydowanie potępia również akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w okolicy Strefy Gazy oraz na Zachodnim Brzegu.