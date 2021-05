ORLEN po raz kolejny wesprze jednostki polskiej Straży Pożarnej

PKN ORLEN już od 20 lat za pośrednictwem Fundacji ORLEN wspiera jednostki straży pożarnej w ich codziennej pracy. Przez ten okres ponad 1500 jednostek z całej Polski otrzymało łącznie 17 milionów złotych na zakup niezbędnego sprzętu. Program „ORLEN dla Strażaków” jest odzwierciedleniem realizacji celów społecznych zarówno Fundacji ORLEN, jak i fundatora – PKN ORLEN. Obie organizacje przywiązują ogromną wagę do rozwoju lokalnych społeczności przy jednoczesnym konsekwentnym zwiększaniu ich bezpieczeństwa.

– Strażacy zawodowi, czy pełniący służbę w jednostkach ochotniczych, należą do ludzi o ogromnej wrażliwości. Ich pomoc w zdarzeniach losowych, nie tylko pożarach czy powodziach, jest dla nas, obywateli nieoceniona. W Fundacji ORLEN od lat doceniamy tę gotowość do bezinteresownego niesienia pomocy i wsparcia potrzebujących. Dlatego po raz kolejny uruchamiany program grantowy ORLEN dla Strażaków i przeznaczyliśmy na ten cel aż 2 miliony zł. Zapraszamy wszystkie jednostki do składania wniosków – mówi Kinga Szewczyk, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Darowizny otrzymane w ramach programu pozwoliły jednostkom straży pożarnej na zakup zarówno podstawowego sprzętu, takiego jak wyposażenie osobiste, torby PSP R1, czy też sprzęt AED, jak i bardziej specjalistycznego – np. aparatów powietrznych, dronów czy profesjonalnych zestawów hydraulicznych. Tylko w ubiegłym roku Fundacja przekazała darowizny do 185 jednostek. Jedna z nich trafiła do Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą, która zawnioskowała o środki na zakup łodzi ratunkowo-ewakuacyjnej z dodatkowym wyposażeniem.

– Nasza jednostka posiada ogromne doświadczenie w podejmowaniu działań ratowniczych na terenach zalewowych. Czynnie brała udział w akcjach pomocowych podczas największych powodzi, które miały miejsce w naszym kraju. Co więcej, podczas sezonu letniego pilnujemy bezpieczeństwa mieszkańców, którzy wypoczywają w okolicy pobliskich zbiorników wodnych. Dzięki otrzymanej darowiźnie od Fundacji ORLEN mogliśmy zmodernizować swoje wyposażenie. Zakupiony sprzęt przyczynił się do lepszego komfortu pracy ratowników, ale przede wszystkim pozwolił szybciej reagować w nagłych przypadkach, tym samym poprawiając bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności – powiedział dh Łukasz Łyczkowski – Prezes OSP Solec nad Wisłą. W imieniu mieszkańców całego Powiatu Lipskiego oraz jednostki OSP Solec nad Wisłą serdecznie dziękuję za okazane wsparcie – dodaje.

Nabór do programu trwa od 4 maja do 18 czerwca br. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony

Fundacji: https://darowiznyfundacja.orlen.pl.