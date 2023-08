Orlen: do końca roku blisko 90 proc. stacji Benzina w Czechach zmieni markę na Orlen

Informując o rebrandingu czeskich stacji paliw Grupy Orlen, który rozpoczął się w 2019 r. „i w ciągu najbliższych miesięcy wejdzie w finalną fazę”, koncern podkreślił, że posiada największą sieć 436 stacji paliw w tym kraju i jest również liderem na rynku paliw alternatywnych.

Jak zapowiedziano w czwartkowym komunikacie, „do końca roku blisko 90 proc. stacji, działających dotychczas w Czechach pod marką Benzina, rozpocznie funkcjonowanie pod marką Orlen”. „Jest to finalny etap trwającego kilka lat procesu wdrażania marki Orlen na tym rynku” – zaznaczono.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że budowa koncernu multienergetycznego daje Grupie Orlen „siłę do dynamicznej ekspansji międzynarodowej i prowadzenia transformacji energetycznej w całym regionie”.

„Już dzisiaj dysponujemy największą w Europie Środkowej siecią stacji paliw, która staje się wizytówką Grupy Orlen. Konsekwentnie ujednolicamy markę na międzynarodowych rynkach, tak by Orlen kojarzony był z szeroką ofertą najwyższej jakości usług energetycznych” – powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie. Ocenił przy tym, że „to nie tylko uwalnianie synergii marketingowych i operacyjnych, ale także przygotowanie do potencjalnej ekspansji w nowych obszarach”.

„Czechy, gdzie jesteśmy również liderem w zakresie rozwoju paliw alternatywnych, są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób chcemy pozycjonować markę Orlen” – oświadczył prezes Orlenu.

Koncern podał, że w drugiej połowie tego roku planuje zmienić logotypy na około 300 stacjach. Tym samym do końca roku 370 z 436 czeskich stacji paliw będzie działało pod wspólną marką Orlen.

W informacji przypomniano, że na czeskich stacjach paliw Grupy Orlen oferowane są nie tylko paliwa tradycyjne, ale także paliwa alternatywne, w tym ładowarki aut elektrycznych i wodorowych. Pierwsze dwie stacje wodorowe są już dostępne w Pradze-Barrandov i Litvínovie, natomiast ładowarki elektryczne dostępne są na 61 stacjach. „W tym roku rozpocznie się również montaż szybkich ładowarek o mocy 150kW na głównych trasach tranzytowych w Czechach” – oznajmił koncern.

Orlen wspomniał zarazem, że ujednolicanie marki na rynkach zagranicznych obejmuje również sprzedaż pozapaliwową. „Od 2019 r. do sieci włączono blisko 100 nowych punktów Orlen Stop.Cafe, które obecnie obejmują ponad 80 proc. całej czeskiej sieci. Stanowią one ważne uzupełnienie formatu pozapaliwowego, który funkcjonuje również w Polsce, na Litwie i Słowacji. Wraz z rozwojem czeskiej sieci planowany jest także dalszy rozwój tego formatu” – podkreślił koncern.

Orlen wyjaśnił, że proces rebrandingu odbywa się zgodnie z rynkowymi uwarunkowaniami krajów, w których znajdują się stacje paliwowe. Przypomniał, że pod znakiem Orlen działają wszystkie stacje na Litwie i Węgrzech oraz niemal wszystkie na Słowacji.

„Wszędzie tam, gdzie prowadzone są modernizacje i powstają nowe punkty, stosowana jest już marka Orlen – tak dzieje się w Niemczech. Zgodnie z przyjętymi założeniami do 2030 r. wszystkie stacje Orlen będą już działały pod wspólnym logo” – dodał koncern.

Wyliczył przy tym, że w sumie Grupa Orlen prowadzi swoje stacje paliw na sześciu rynkach: w Polsce, Czechach, Niemczech i na Węgrzech, a także na Litwie i Słowacji. „Wkrótce Orlen pojawi się na siódmym rynku: w Austrii, gdzie do końca roku sfinalizuje zakup 266 stacji paliw” – podkreślono w informacji.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce – w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców – obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.