Organizacjom Nawalnego zarzucono ekstremizm. Zamykają sztaby w regionach Rosji

Działalność sztabów „jest niemożliwa w obecnym kształcie”, bo zostanie zakwalifikowana jako ekstremizm, co skutkowałoby wyrokami w postępowaniach karnych przeciwko „tym, którzy pracują w sztabach, którzy współpracują z nimi bądź którzy im pomagają” – oświadczył Wołkow.

„Praca w takich warunkach jest niemożliwa. Oficjalnie rozwiązujemy sieć sztabów Nawalnego” – poinformował.

Zapewnił przy tym, że zwolennicy opozycjonisty „nie opuszczają rąk”.

„Są dziesiątki silnych i świetnych polityków regionalnych i tysiące ich zwolenników. Są silne i samodzielne organizacje polityczne, które będą zajmować się materiałami śledczymi i wyborami, kampaniami społecznymi i mityngami” – oświadczył Wołkow.

Sieć sztabów Aleksieja Nawalnego w regionach Rosji powstała przed rokiem 2018, gdy opozycjonista zamierzał startować w wyborach prezydenckich, do których później nie został dopuszczony. Sztaby zajmowały się koordynacją demonstracji zwolenników Nawalnego, które odbywały się w późniejszych latach w wielu miastach Rosji, pod hasłami antykorupcyjnymi.

We wtorek Moskiewski Sąd Miejski ograniczył działalność, założonych przez Nawalnego, Fundacji Walki z Korupcją (FBK) i Fundacji Obrony Praw Obywateli (FZPG) do czasu podjęcia decyzji o tym, czy uznać je za organizacje ekstremistyczne – podały media w Rosji, powołując się na biuro prasowe sądu.

Zgodnie z decyzją sądu, FBK i FZPG zostały objęte zakazem „niektórych działań”, co – według obrony – oznacza, że nie będą one mogły współpracować z prasą, organizować imprez publicznych, korzystać z banków i uczestniczyć w wyborach. O uznanie ich za organizacje ekstremistyczne zwróciła się do sądu prokuratura.

Także w czwartek na stronie Nawalnego poinformowano, że przeciwko opozycjoniście i jego najbliższym współpracownikom – Iwanowi Żdanowowi i Leonidowi Wołkowowi, wszczęto nowe postępowanie karne, dotyczące „założenia organizacji społecznej zagrażającej prawom obywateli”.

Żdanow jest dyrektorem Fundacji Walki z Korupcją (FBK). Leonid Wołkow, który przebywa za granicą, kieruje siecią regionalnych sztabów opozycjonisty.